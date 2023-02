Lösungen für alle Fälle

Es stimmt schon. St. Pölten, Horn und Amstetten deckten in den Testspielen gegen Traiskirchen noch nicht alle Karten auf. Die Landeshauptstädter ließen ihre besten Kicker sogar zu Hause. Dennoch sind drei Siege gegen Vereine höherer Klassen in der Vorbereitung aller Ehren wert, stärken das Selbstvertrauen.

Vor allem deshalb, weil Traiskirchen spielerisch überzeugte. In allen drei Partien auch fußballerisch das bessere Team war, nicht durch reinen Konterfußball zum Erfolg kam. Das ist zwar auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen aber keine Garantie für ein erfolgreiches Frühjahr. Denn in der Meisterschaft werden die Spielfilme zu einem großen Teil anders ablaufen. Gegner werden oftmals eher destruktiv auftreten. Darauf muss Traiskirchen Antworten finden, bessere als in der Vergangenheit. Am besten schon am Wochenende gegen Landesligist Kottingbrunn, der den echten Ernstfall mimt.