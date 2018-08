Der eine hat schon gefeiert, der andere wird es dieser Tage tun: „Sonnentor“ zelebrierte vor zwei Wochen sein 30-jähriges Jubiläum, ist damit aber ein „Jungspund“ im Vergleich zum 190-jährigen Bestehen des Großhandelshauses Kastner, das am Sonntag gefeiert wird.

Der eine, Hannes Gutmann, hat sein Unternehmen in erster Generation sukzessive auf- und ausgebaut, der andere, Christof Kastner, führt das traditionsreiche Haus mit Erfolg weiter – keine Selbstverständlichkeit, denn schon viele haben das Erbe ihrer Väter bzw. Großväter in den Sand gesetzt.

Beide Familienunternehmen sind also sehr erfolgreich unterwegs und gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region – in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, in denen selbst renommierte und international agierende Unternehmen zu kämpfen haben, kein Kinderspiel. Und trotzdem ruft das auch immer wieder Neider auf den Plan, die den beiden Unternehmern ihren Erfolg nicht gönnen. Sind wir doch stolz, dass wir in einer Region, in der große Firmen dünn gesät sind, solche Betriebe haben, anstatt neidvoll auf sie zu schielen.