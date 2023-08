Muss das sein?

Manchmal wundert man sich, was die banalsten Dinge, wie ein Name, im Internet auslösen können. Vergangene Woche erschien auf dem Facebook-Kanal der NÖN eine erste Meldung, dass die Kuba Bar in Zwettl übernommen wird. Neben zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigte sich aber auch, wie viele Vorurteile im Jahre 2023 in unserem Land herrschen.

Die Namen des neuen und engagierten Betreiber-Trios sorgten doch tatsächlich für einige rassistische Kommentare, nur weil sie türkischer Abstammung sind. Bei weitem kein Einzelfall. So ein Umgangston ist im Internet erschreckenderweise die Normalität. Cyber-Bullying ist bei so etwas nicht weit entfernt und richtet bei der Psyche des Angegriffenen weit mehr an, als die „Täter“ mit ein paar unüberlegten Worten wohl bezwecken. Ein bisschen Selbstreflexion wäre angebracht, denn Vorurteile hat jeder Mensch, gewollt oder ungewollt. Man kann das Internet nicht ändern, aber man kann es sich zumindest wünschen.