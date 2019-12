Jetzt ist es soweit: Nach der stressigen Vorweihnachtszeit mit Weihnachtsfeiern, Punschständen und Adventkonzerten kann sie jetzt endlich kommen: die Heilige Nacht. Vor allem in den Gemeinderäten herrschte in den vergangenen Wochen aber nicht immer nur Weihnachtsfriede.

In Allentsteig polterte etwa die FPÖ gegen das Budget, in Ottenschlag dürfte ein Konflikt um ein geplantes Theater-Projekt schwelen. Als Zuhörer der Gemeinderatssitzungen merkt man schon jetzt: Nach Weihnachten ist vor dem Gemeinderats-Wahlkampf.

Und der dürfte, zumindest in manchen Gemeinden, dann doch spannend werden. In Allentsteig und in Groß Gerungs haben sich zwei neue Bürgerlisten formiert. Die FPÖ tritt in 15 Gemeinden an, um fünf mehr als noch 2015. Die Grünen drängen mit einer Rekordliste in Zwettl in den Gemeinderat.

Bis dahin heißt es aber: Durchatmen. Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, besinnliche Weihnachten!