Die Hitzerekorde überschlugen sich heuer. Der Sommer 2023 war der bisher heißeste der Messgeschichte und jener zuvor folgte ebenfalls dem Trend. Besonders betroffen sind die Landwirte, die Jahr für Jahr mit immer extremeren Bedingungen zu kämpfen haben. Als Lösungsansatz arbeiten viele bereits weniger gegen als mit dem Klimawandel, denn das Vorhaben, ihn aufzuhalten, scheint aussichtsos. Landwirte setzen nun vermehrt auf neue Kulturen, die früher als undenkbar galten.

Stellt sich die Frage, was alles möglich ist und noch wird. Die „Mayersistas“ demonstrieren in Franzen, dass sogar der Weinanbau machbar ist, und das erfolgreich. Der Gedanke einer „Weinregion“ in unseren Gefilden scheint plötzlich gar nicht mehr abwegig. Ziehen bald andere nach? Momentan ist das Risiko vielleicht noch zu hoch, und es fehlt am kulturellen Hintergrund und dem Know-how einer Region wie der Wachau. Aber wer weiß, wie die klimatischen Bedingungen in zehn oder gar 20 Jahren aussehen?