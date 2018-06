Bemerkenswert: Platz eins und Platz zwei in der Kategorie „Geniale Unternehmer“, gingen beim „riz up Genius Ideen- und Gründerpreis“ in den Bezirk Zwettl.

Damit räumten Thomas Penz und Rudi Meier mit ihren Teichrandbausteinen 6.000 Euro und Elisabeth Koppensteiner mit ihrer europaweit einzigartigen ökologischen Sportplatzpflege 4.000 Euro ab. Der landesweite Preis verschafft den Preisträgern aber nicht nur Geld und Anerkennung, er bestärkt sie sicher auch in ihrem Handeln.

Heute, wo man meinen möchte, dass mehr Energie in das Verhindern und Blockieren von Projekten, als in die Schaffung von Neuem investiert wird, sind solche „Leuchttürme“, die den Erfolg mit Kreativität, Erfinder- und Unternehmergeist symbolisieren, besonders wichtig. Und dass diese gerade aus dem ländlichen Bezirk Zwettl kommen, der weniger Einwohner als die Landeshauptstadt St. Pölten hat, kann einen umso mehr freuen. Das sollte Antrieb für alle sein, die Energien in Positives zu stecken. Nicht raunz‘n, sondern besser machen!