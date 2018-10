In der Stadthalle wird es endlich wieder laut, denn die Waldviertler Volleyball-Asse empfangen Europas Elite. Für die Fans kann Klagenfurt nur ein leichtes Aufwärmprogramm gewesen sein, wenn man einen Blick auf die nächsten Spiele der Mannschaft in der MEVZA wagt.

Anfangen wird das Spektakel mit einem der großen Favoriten in der Liga, ACH Volley Ljubljana. Die Slowenen schlossen die alte Saison als Zweiter hinter Aich/Dob ab und nehmen wie die Kärntner an der Champions League teil. Die Rollen sind klar verteilt, der slowenische Serienmeister kommt nicht etwa wegen der schönen Landschaft ins Waldviertel. Nicht minder schwierig wird folgerichtig auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Kärntnern, den großen Dominatoren der Austrian Volley League. Die Smejkal-Truppe kann als glasklarer Außenseiter nur überraschen, strahlt aber vor dem nächsten Heimspiel viel Selbstvertrauen aus.

Der Grazer Schuss vor den Bug kam am Wochenende vielleicht genau zur richtigen Zeit. Bei den Nordmännern stimmt die Qualität in der Mannschaft, punkto Abstimmung und Konstanz ist man aber noch nicht dort angelangt, wo man hin will. An diesen Schrauben gilt es für das Team jetzt bald zu drehen, dann stellt man für die Spitzenteams auch wieder eine echte Herausforderung dar.