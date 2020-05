Seit acht Wochen leben wir jetzt schon mit dem Coronavirus, präziser: Mit den Maßnahmen, um die weitere Ausbreitung eben jenes zu verhindern.

Auch für die NÖN bedeuteten diese ein Umdenken: Typische Informationsquellen, wie Abendveranstaltungen oder politische Termine „versiegten“ von einem Tag auf den anderen. Der Newsroom in Vitis wich dem Home Office in Zwettl, das Bürotelefon dem Handy. Trotzdem – oder gerade deswegen – kam dem seriösen Lokaljournalismus in dieser Ausnahmesituation noch größere Bedeutung zu: Der Neugier an Entwicklungen im Bezirk sowie dem sorgfältigen Prüfen und Einordnen von Informationen.

Obwohl große Veranstaltungen wohl noch länger ausbleiben dürften, finden bereits erste Gemeinderatssitzungen statt, auch neue Lockerungen treten für die Wirtschaft und das Sozialleben in Kraft. Es gilt also ab sofort, was auch in den vergangenen acht Wochen galt: Als NÖN-Abonnent wird der spannende Lesestoff nicht ausgehen.