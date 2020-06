Das muss man sich erst einmal trauen: Der Wiener Alexander Gimbel investiert dieser Tage in die Eröffnung eines neuen Wirtshauses in Allentsteig. Und das in Zeiten von Corona, Wirtshaussterben und überhaupt! Das Projekt ist aber weit entfernt vom übermütigen Schnellschuss eines Wiener Gastronom-Urgesteins, der es „halt mal im Waldviertel probiert“: Das Konzept klingt spannend, neben Kulinarik soll der Garten des ehrwürdigen, ehemaligen Hager‘schen Freihofs für Kultur öffnen.

Einziger Wermutstropfen: Wo die Tür für das geplante Wirtshaus aufgeht, schließt sich zuvor die des bisher dort untergebrachten „Brauviertels“, das nach Wien übersiedelt.

Auch das geplante Wirtshaus kann über die Bezirksgrenze zielen. So genießen Wirtshäuser auch abseits der Stadt Zwettl einen guten Ruf, etwa das Lagosol in Langschlag, oder der Mohnwirt in Armschlag. Der Bezirk hat Potenzial und das gilt es zu nutzen – auch in herausfordernden Zeiten in der „Ära Corona“.