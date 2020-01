Laut der Umweltschutzorganisation Global2000 fällt in Österreich pro Jahr 83.074 Tonnen Elektroschrott an. Eine findige Zwettlerin möchte jetzt gegensteuern: Michaela Schierhuber rief kurzerhand das erst „Repair Café“ in Zwettl ins Leben.

Das Konzept ist simpel, aber effektiv: Bei regelmäßigen Treffen kommen Hobbybastler, Experten und interessierte Zuhörer zusammen, um kaputte Geräte zu reparieren.

Dabei setzen die Veranstalter auf „Schwarmintelligenz“: Jeder kann seine Expertise einfließen lassen und gemeinsam werden Computer, Schallplattenspieler oder CD-Player auf Vordermann gebracht.

Gerade vor der Tatsache, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ in – politischen – Debatten mittlerweile oft inflationär gebraucht wird, beweist Schierhuber Courage und den Mut zum Selbermachen. Mit dem Beitritt der Stadtgemeinde zum Klimabündnis Ende 2019 sind auch die Bürger gefragt. Jeder kann seinen Beitrag leisten, sei er noch so klein.

