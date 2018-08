Ein Fußballtrainer braucht sich heute keine Illusionen mehr zu machen, bei Erfolglosigkeit ist er weg. Siebeneinhalb Jahre war Plazibat vom Erfolg verwöhnt, die letzten eineinhalb waren weniger schön. Da hilft keine Sympathie oder Verbundenheit zum Klub, wie sie zwischen Ante Plazibat und seinem Herzensverein Zwettl zweifelsohne besteht, am Ende war es zu wenig.

Ob Christian Karl als mannschaftsnaher, direkter und damit ähnlicher Typ für Zwettl die richtige Wahl ist? „Wir brauchen keinen Feuerwehrmann“, begründet Sektionsleiter Harald Resch die Entscheidung. Karl soll den Verein nicht retten, sondern die Entwicklung vorantreiben. Zumindest bei Krems lief es für den Motivator wie am Schnürchen, die Bilanz bei den Wachauern, mit 2,35 Punkten pro Spiel, kann sich sehen lassen. Aber auch er kennt die Schattenseiten des Geschäfts, vor allem mit den Waidhofnern fand der 42-Jährige nie so recht in die Spur. Damals wie auch jetzt in Zwettl entfällt für ihn außerdem der Bonus der Vereinszugehörigkeit – Karl wird sofort liefern müssen, denn das Fußballgeschäft ist für Trainer gnadenlos.

Ob es überhaupt am Trainer lag, wird die Zukunft zeigen. Fakt ist, dass nun auch und vor allem die Mannschaft gefragt ist, zu zeigen wie viel Potenzial wirklich ihr steckt.