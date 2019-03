Alle Diagnosen sind nach nur einem Spieltag im Frühjahr fast wieder hinfällig. Denn im Unterhaus passierte am Wochenende viel – doch nur wenig lief so, wie es sich der neutrale Fan erwartet hatte.

Eine überraschende Niederlage da, ein knapper Sieg dort, schon übernimmt Kottes den Spitzenplatz in der 1. Klasse Waldviertel von Pfaffenschlag. Und wird in der öffentlichen Wahrnehmung plötzlich vom Jäger zum Gejagten. Kottes sei stärker, meint sogar die Pfaffenschlag-Legende Adolf Simon, der noch dazu als Heidenreichstein-Trainer mit dem Derbysieg gegen seinen Stammverein maßgeblichen Anteil am Führungswechsel hatte – Geschichten, die nur der Fußball schreibt.

Während das Wochenende auch für Schweiggers glimpflich ausging – das Glück des Tüchtigen verfolgt die Mannschaft offenbar bis ins Frühjahr – ist die Lage in der 2. Klasse angespannt. Waldhausen und Arbesbach haben in der „Süd“ gleich beide gepatzt, und bei den Hochländern läuten schon leise Alarmglocken. Der selbst auferlegte Druck war für manche nicht förderlich, jetzt gilt es, die Spieler wieder auf die Beine zu bringen und eine Reaktion zu zeigen. Dann kann es auch in die andere Richtung wieder ganz schnell gehen.