In vielen Häusern des Zwettler Stadtkerns lebt mittlerweile nur mehr je eine Person. Zustrom von außen kann die Stadt also gut gebrauchen. Mit dem „Stardt Impuls Wettbewerb“ wurde bereits an vielen richtigen Rädchen gedreht, um die Innenstadt zu beleben.

Jetzt wartet das nächste Projekt in der Pipeline: Ein „Leuchtturmprojekt für Zwettl“ nennen Anne Blauensteiner und Antonia Kastner vom Verein Waldviertler Frauenwirtschaft ihr gemeinsames „Baby“, Frau Ida. 25 Unternehmerinnen sollen ab 2021 direkt am Zwettler Hauptplatz Büros und Infrastruktur für ihre Arbeit zur Verfügung stehen. Weg von der Isolation im Home Office, hin zur Vernetzung.

Eines steht jetzt schon fest: Das Projekt ist in seiner Form einzigartig in der Region. Es könnte aber auch ein Wirtschaftsmotor für die Innenstadt werden. Denn neben den 25 Unternehmerinnen finden auch deren Kunden den Weg in die Innenstadt und sorgen so für Laufkundschaft.