Teurer, aber doch gespart?

Avia Zwettl bringt uns im Bezirk den nichtfossilen Treibstoff HVO quasi vor die Haustüre. Aus biogenen Abfällen wird die nahezu geruch- und farblose Flüssigkeit hergestellt, die als Substitut für den Dieseltreibstoff gilt. Rund 90 Prozent des CO₂-Ausstoßes reduziert der Gebrauch dieses Treibstoffes, das tut der Umwelt gut. Sich das in den Tank des Dieselfahrzeugs zu füllen, nimmt den Druck, sofort ein E-Auto anzuschaffen, besonders dann, wenn man das nötige Kleingeld dafür noch nicht hat. Darauf sparen kann man ja trotzdem, wenn man mit dem Umstieg auf ein E-Auto seinen Beitrag zum Klimawandel leisten will. Bis dahin könnten wir in Zwettl vom Dieseltreibstoff auf HVO umsteigen. Klingt gut! Die Krux dabei ist, dass HVO etwas teurer ist, als herkömmlicher Diesel.

Da bietet sich die Überlegung an, ob man den Mehrpreis durch weniger Autofahrten und mehr zu Fuß gehen wettmachen könnte.