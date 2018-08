29 Nationen waren vergangene Woche im Bezirk Zwettl zu Gast, der Edelhof fungierte als Zentrum für über 300 internationale Sportler. Anlass dafür war die Mountainbike Orienteering-Weltmeisterschaft, die bei uns ausgetragen wurde – ein fulminantes sportliches Ereignis.

Nur der gesellschaftliche Aspekt blieb dabei leider etwas auf der Strecke. Die Eröffnungsfeier der WM mit Einmarsch der teilnehmenden Nationen auf den Zwettler Hauptplatz mit Militärmusik und Volkstanzgruppe blieb von der Öffentlichkeit fast unbemerkt. Verhältnismäßig wenige Zaungäste hatten sich an diesem Nachmittag vor Ort eingefunden, manche davon auch nur zufällig. Zu schlecht war diese Veranstaltung in der Bevölkerung kommuniziert worden. Dabei hätten gerne mehr diesem Ereignis beigewohnt.

In jenen Orten „draußen“, die in die Weltmeisterschaft involviert waren, soll es viel mehr Interesse gegeben haben. Schade, dass diese Veranstaltung in der Stadt medial nicht viel mehr ausgeschlachtet wurde. Es hätte Zwettl – auch international – viel zusätzliche Aufmerksamkeit gebracht.