Tücken der Normalität

Gut anderthalb Jahre sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine vergangen. Was mehrere Monate lang Bestürzung, Mitgefühl und auch Weltuntergangsstimmung in ganz Europa auslöste, ist mittlerweile normaler als normal. Hier und da sieht man sie noch, die gelb-blauen Flaggen, und auch Nachrichten zum Thema gibt es klarerweise immer wieder. Das große mediale Echo vom „Krieg mitten in Europa“ ist aber verstummt. Der Konflikt, der bereits Tausende Todesopfer forderte, wurde zum Alltag, und man stellt sich die Frage: Sollte das so sein?

Dass Menschen irgendwann das Interesse an einer Sache verlieren, die so omnipräsent ist, hat die Geschichte schon oft genug gezeigt. Über die Pandemie wollte irgendwann niemand mehr auch nur ein Wort lesen. Im Fall der Ukraine ist das aber auch mit einem Rückgang der Spendenbereitschaft verbunden, wie Fotograf Claus Schindler, der seit Kriegsbeginn Hilfsgüter für die Kriegsopfer sammelt, berichtet. Die Normalität hat ihre Tücken.