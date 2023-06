Unter den Sternen

Das Schöne am Ferienbeginn ist, dass damit auch für die Nichtschüler eine abwechslungsreiche Zeit beginnt. Die Feierlaune der Schüler und Maturanten liegt in der Luft und deren Leichtigkeit wirkt ansteckend. Das angenehme Sommerwetter im Bezirk verstärkt das Urlaubsgefühl, auch wenn man gerade gar keinen hat. Man grillt im Garten und trifft sich im Schanigarten und genießt die langen Abende unterm Sternenhimmel.

Dieser und das romantische Ambiente alter Mauern bieten den stimmungssvollen Rahmen für besonderen Kulturgenuss. Am Wochenende beginnt das Festival Klangraum auf Burgruine Dobra, das uns mit den Erzählungen über „Verbotene Liebe“ und mit mittelalterlicher Musik zudem in eine andere Zeit versetzt. Wie gut, dass „Brantner Kaspar kehrt zurück“ auf der Bühne im Schönbacher Klosterhof noch zu sehen ist. Denn will man auch noch die Feuerwehrfeste, Beachpartys besuchen und private Einladungen annehmen, verlangt das nach straffer Planung im Freizeit-Kalender.