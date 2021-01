Die Liste der „Einzelfälle“ in der FPÖ ist um einen Eintrag länger: Der Schweigginger Gemeinderat Niko Steinberg verglich in einem Facebook-Posting Sebastian Kurz mit Adolf Hitler. In einem weiteren Bild war ein Judenstern zu sehen, in dem „Nicht geimpft“ steht.

Nazi-Vergleich Hitler neben Sebastian Kurz: Wirbel um FPÖ-Posting

Wenn Impfgegner sich durch diese Symbolik mit Juden gleichsetzen, die im Nationalsozialismus mit dem Judenstern für die Ermordung im Holocaust markiert wurden, ist das nicht nur – wie Steinberg über die Postings sagt – „überzeichnet und unglücklich“. Es ist eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus und eine Verharmlosung des Holocausts.

Im Zwettler Nachbarbezirk Melk postete vergangene Woche auch ein FPÖ-Abgeordneter das Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz, mit dem Text: „Testen macht frei“, angelehnt an das originale: „Arbeit macht frei.“

Ein Neujahrsvorsatz für die FPÖ könnte lauten: Mit besserem Verständnis über die Geschichte des 20. Jahrhunderts endlich im 21. ankommen.