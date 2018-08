Warum König Fußball die Massen begeistert, hat er gleich in der ersten Runde der Landesliga bewiesen. Die Atmosphäre eines Flutlichtspiels, Aufreger, Empörung, späte Siegestreffer, das alles lässt sich nur schwer übertreffen.

Doch er bekommt Konkurrenz, denn die Randsportarten sind im Kommen, jetzt beheimatet der Bezirk Zwettl sogar einen Weltmeister im Dodgeball. Dafür reisen engagierte Sportler bis nach Übersee, die Kosten organisierte man mit viel Aufwand via Crowdfunding.

Sieg und Niederlage liegen auch im Ausdauersport eng beieinander und begeistern so seit jeher die Fans. Mit dem Massenstart bei der WM gelang den Mountainbikern ein Geniestreich, der den Zuschauern das Mitfiebern im Zieleinlauf versüßte – umso schöner, wenn so wie am ersten Tag in Wiesensfeld ein Österreicher als Dritter über die Linie brettert.

Überhaupt entwickelt sich der Bezirk in den vergangenen Jahren sozusagen zum Hotspot für die Orienteering-Spezialisten am Rad und zu Fuß.

Die Sportler schätzen das abwechslungsreiche Waldviertler Terrain, von wilder Natur bis zu seinen urbanen Ausläufern. Der Wert von 300 internationalen Gästen für die Region ist unumstritten. 700 besuchen gerade Waidhofen – beim Ballonfahren. Auch so eine „Randsportart“...