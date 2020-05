Schön langsam klingt sie ab, die Angst vor dem Coronavirus. Die Kurve ist erfolgreich „geflatted“, wie der Denglisch-Waldviertler sagt. Was übrig bleibt, ist ein Vorschrifts-Dickicht. So muss man seit dem Neustart der Wirte beim Betreten der Gasthäuser eine Maske tragen, davor (im Freien) und danach (am Tisch) aber nicht.

Auch der Turnunterricht ist gestrichen, samt Waldlauf mit Abstand. Gerade für die Zwettler Sportmittelschule, für die das Fach laut Direktor Gerald Nossal das „Herzblut“ der Schule ist, ein großer Einschnitt.

Das Virus ist gefährlich, hochansteckend und im schlimmsten Fall tödlich, keine Frage. Viele Vorschriften sind aber reine Symbolpolitik. Umso ärgerlicher sind für viele Zwettler, die sich vorbildlich an die Regeln halten, dann Ausrutscher der politischen Obrigkeit – etwa Sebastian Kurz‘ Bad in der kleinwalsertaler’schen Menge, oder Van der Bellens Versumpern beim Wirten. Die Vorschriften müssen praktikabler werden. Denn sonst fühlen sich immer mehr Leute zu Recht gepflanzt.