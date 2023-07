Was für ein Geklapper

Die Freude des Ehepaares Wolf über die Störche in unmittelbarer Sichtweite von der Gartenlaube aus ist ansteckend. Die Begeisterung der beiden gibt Ausdruck dessen, was allgemein spürbar ist, wenn im Bezirk Zwettl von Meister Adebar und seiner Begleiterin erzählt wird. Wir dokumentieren seine Ankunft, wir beobachten, ob er sein altes Nest bezieht, wo er nach seiner Nahrung Ausschau hält und eruieren mancherorts mit Drohnen, wie viele Eier in seinem Nest liegen. Das ist kein Phänomen speziell im Bezirk Zwettl, das wird überall gemacht.

Euphorisch begrüßt die Bevölkerung die Jungen und die Zahl der Nachkommen, und Fotos von ihnen gehen viral. Und wenn die Jungen dann fliegen lernen, erfreuen wir uns an ihren Flugtrainings, und warm ums Herz wird uns, wenn sie auf Giebeldächern sitzen und laut mit ihren Schnäbeln klappern. Ihre Horste auf Schloten sind nicht nur geduldet, sondern erwünscht. Wir wollen, dass sie wieder kommen und – als Fruchtbarkeitssymbol – viele Junge kriegen.