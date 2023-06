Welch Glück

Viele Haushalte im Bezirk Zwettl sind ans Erdgasnetz für ihre Heizung angeschlossen. Die Folge daraus haben alle im letzten Jahr zu spüren bekommen: Die Gaspreise stiegen ins Unermessliche und unsere Ausgaben damit auch. Mag sich die Preis-Situation vielleicht wieder entspannen – abhängig bleiben wir von den Preisen, die von den Anbietern gestaltet werden. Wir wollen raus aus Gas und Öl – und tun uns manchmal im Privathaushalt schwer damit. Alternativen sind Pelletsheizungen oder Wärmepumpen, oft mit großen Umbauten und Investitionen verbunden, die man sich ja gar nicht leisten mag.

Oft ist die Nachfrage nach Fernwärme groß, wo sie gar nicht angeboten wird. Was für ein Glück, wenn es so innovative Projektideen für Wärme aus Biomasse-Heizwerken durch die Nahwärme Schwarzenau Genossenschaft gibt, wie aktuell in Schwarzenau und in den nächsten Jahren in Zwettl, wie Brauereiinhaber Karl Schwarz berichtet. Diese Chance eines Fernwärmeanschlusses sollte man sich zumindest anschauen.