Jetzt hat sogar schon das Schlusslicht der 1. Landesliga gewonnen – der ASV Spratzern setzte sich im Kellerduell gegen Ortmann knapp durch. Seit dem Wochenende ist der SC Zwettl damit das einzige und letzte Team, das in der Hinrunde immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet. Dass die Blau-Weißen nicht am Tabellenende liegen, ist nur noch der um drei Tore besseren Differenz geschuldet.

Die Trefferausbeute wird gegen das Führungsquartett der Liga, das in den ausstehenden sieben Runden noch auf Zwettl wartet und deren Torhüter pro Spiel im Schnitt weniger als einmal hinter sich greifen müssen, nicht unbedingt in die Höhe schnellen. Sehr viel schlechter als in den ersten acht Spielen kann es für die Zwettler aber auch nicht laufen, wenn ein Sieg die Punkteanzahl fast schon verdoppeln würde. Eine Überraschung in den eigentlichen „Bonusspielen“ wäre in Anbetracht der liegen gelassenen Zähler gegen machbare Gegner Gold wert.

Gelingt das nicht, muss man zumindest im Derby gegen den SV Waidhofen, der nach der großartigen Vorsaison ebenfalls nur schwer in Tritt kommt, mehr als ohnehin schon von einem Pflichtsieg sprechen. Und die sind im Fußball immer die schwierigsten.