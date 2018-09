Nach dem Wie und Warum fragt am Tag nach dem Derby keiner mehr. Da steht für Zwettl-Trainer Christian Karl unterm Strich die vierte Niederlage im vierten Spiel. Klar haben gegen Waidhofen sieben Spieler gefehlt, die bisher eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielten – davon alleine konnte sich aber auch Karls Vorgänger nichts kaufen. Der kann von verletzungsbedingten Ausfällen bei den Zwettlern in den vergangenen Saisonen ein Liedchen singen.

Auch die Mannschaft wird das Wissen, dass man es mit den Abwesenden vielleicht besser gemacht hätte, nicht über eine Derbyniederlage und die sechste Pleite in Folge hinwegtrösten. Der Frust unter den Spielern ist groß, plötzlich werden auch individuelle Fehler nicht mehr so leicht verziehen.

Dass die Nerven blank liegen, verdeutlichten die Szenen nach dem 2:0 für Waidhofen. Marc Traby, der zum zweiten Mal im Spiel nicht sattelfest gewirkt hatte, bekam von Mittelfeldspieler Thomas Müllner sein Fett ab, der Torhüter forderte beleidigt seine eigene Auswechslung. Karl muss jetzt schleunigst einen Weg finden, die Gemüter zu beruhigen, damit sich die Mannschaft nicht wirklich „selbst zerfleischt“. Sonst werden weitere Niederlagen folgen – und unausweichlich wird dann auch seine Person zur Debatte stehen.