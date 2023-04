Wolfforscher

Das Wunderbare am Journalismus ist, dass man Gelegenheit hat, manchen Menschen über die Schulter zu schauen an Orten, die für Privatpersonen kaum erreichbar sind. So, wie beim Exklusiv-Treffen der NÖN mit Wissenschafter Aldin Selimovic am TÜPl Allentsteig, um für die NÖN-Leser über Wolfforschung zu berichten. Durch die ausführlichen Erklärungen des Wissenschafters entstand ein reales Bild davon, was im Zuge des Wolfforschungsprojekts am TÜPl getan wird, welchen Herausforderungen er sich dabei stellen muss und wie wertvoll letztendlich die Forschungsergebnisse über das Wolfsrudel am TÜPl für ganz Österreich sind.

Selimovic beurteilt nicht den Wolf und sein Tun als schlecht oder gut, sondern beobachtet sein Verhalten, sein Umherstreifen und erforscht wertfrei, was der Wolf denn gerne frisst.

Das ist ausgleichend zu all den kontroversiellen Meinungen über die Daseinsberechtigung des Wolfs in der Region.