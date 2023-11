Wunsch der Bewohner

Seit 50 Jahren will die Stadtgemeinde Allentsteig schon den Generalspark vom Bundesheer kaufen, erzählte Allentsteigs Bürgermeister Jürgen Koppensteiner der NÖN. Verständlich, ist doch die Stadtgemeinde Allentsteig durch die Etablierung des TÜPls vor vielen Jahrzehnten um einiges an Fläche kleiner geworden. Seit das Grundstück zum Kauf angeboten wird, gehen die Wogen in Allentsteig hoch, auch weil viele der Allentsteiger befürchteten, dass dieses urige Wald- und Wiesengebiet verbaut werden könnte. Die Bürgerinitiative rund um Renate Koller klärte viele Bewohner über schützenswerte Flora und Fauna im Generalspark auf, und letztendlich hat mehr als ein Drittel der Allentsteiger mit ihrer Unterschrift den Erhalt des Generalsparks in seiner jetzigen Form bekundet. Nun hat sich aus der Initiative der „Verein proNATUR Allentsteig“ gegründet, der viel mit dem Generalspark vorhat.

Es ist gut, wenn sich aus dem Widerstand gegen etwas, eine Initiative für etwas formiert.