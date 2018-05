Nach Phasen heftigster Diskussionen ist es in letzter Zeit wieder etwas still geworden um das geplante Einkaufszentrum in der Zwettler Gartenstraße. Nun durchbricht die Bezirks-SPÖ diese Ruhe und macht gegen das Projekt mobil. Reichlich spät, möchte man meinen, angesichts bereits erfolgter Umwidmung und laufender Planungen, u.a. einer neuen Kampbrücke als Zufahrtsstraße.

Spät, aber noch nicht zu spät, meint hingegen der sozialdemokratische Bezirksvorsitzende Herbert Kraus. Er will jetzt quasi auf „höherer“ Ebene, sprich über die Landespartei, Druck auf die Verantwortlichen ausüben, damit sie Abstand von diesem Projekt nehmen und stattdessen vielleicht eine Fachhochschule anstelle des EKZ bauen. Gut, dass wieder etwas Bewegung in die Geschichte kommt, fraglich allerdings, ob der Einfluss der Sozialdemokraten ausreicht, um die Zwettler ÖVP zum Umdenken zu bringen.

Währenddessen werden am Stadtrand, nachdem jetzt nach dem Schuhgeschäft auch das Vögele-Kleidergeschäft schließt, bereits die ersten Industrieruinen geschaffen werden.