Nur weil der Zwettl-Präsident ein Baumeister ist, müssen die Spieler nicht gleich den Beton anrühren. So ähnlich dachte wohl Stripfing nach dem 1:1 gegen die Braustädter. Der Frust ging so weit, dass nach und schon während des Spiels zahlreiche „Nettigkeiten“ ausgetauscht wurden.

Aber die beste Chance, gegen einen übermächtigen Gegner keine Tore zu kassieren, liegt nun mal in der Verteidigung. Also haben sich die Zwettler erlaubt, den Mannschaftsbus im Tor zu parken, statt in Stripfing ins offene Messer zu laufen. Nach 0:5 und 0:6 in den letzten Partien eigentlich eine ganz vernünftige Einstellung.

Auch wenn der Goliath das nicht ganz so objektiv sieht. Ja, es ist frustrierend, wenn die „Kleinen“ nur den Punkt ermauern wollen und nicht am flotten Spiel interessiert sind, das man gerne aufziehen würde. Legitim ist es aber allemal. Dazu kommt, dass Zwettl wohl kaum nur aufs Zerstören aus war.

Mit etwas besserer Chancenauswertung – dem ewigen Hemmschuh der Braustädter – wäre auch die ganz große Überraschung drin gewesen. Am Schluss bleibt: Die bessere Mannschaft sollte sich durchsetzen, unabhängig davon, ob der Gegner sich nun einigelt oder auf Augenhöhe agiert. Hätte man gerne gewonnen, doch es steht nur 1:1, war man schlicht nicht gut genug.