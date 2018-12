Der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Bei der Homöopathie reicht es, wenn er gesund macht.

Bezirksärztesprecher Karl Danzinger meint, mit Homöopathie verhalte es sich so wie mit der Religion: Manche glauben an sie, wie andere an die katholische Kirche oder den Islam. Bei den Ärzten im Bezirk gäbe es laut Danzinger kein klares Dafür oder Dagegen. Bei Anwendern herrscht dafür oft ein Glaubenskrieg: Manche schwören darauf und nehmen die weißen Kügelchen mehrmals täglich. Andere verwenden Globuli höchstens zum Süßen ihres Tees.

Die Idee der Patientenanwältin Pilz, Homöopathie aus den Apotheken zu verbannen, stößt in Zwettl aber einheitlich auf Ablehnung. Und das aus gutem Grund: Manche werden mit Homöopathie gesund. Die Alternative wäre, die Mittel im Internet zu bestellen, ohne pharmazeutische Beratung.

Fest steht: Globuli haben keine Nebenwirkungen. Damit ist der oberste hippokratische Grundsatz eingehalten: Primum non nocere, zu deutsch: Erstens nicht schaden. Man könnte auch sagen: Hilft‘s nix, so schadet‘s nix.