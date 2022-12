Leidenschaft als Berufung

Wenn sich Menschen in der Mitte ihres Lebens beruflich in eine Selbstständigkeit wagen, dann gehört da viel Mut dazu. Oft ist es aber der Schritt zu einem Aufgabengebiet, das berufliche Erfüllung mitbringt. So, wie im Falle von Brigitte Mader, die etwas mehr als zehn Jahre vor ihrer Pensionierung ein Fachgeschäft für Wolle in Martinsberg eröffnet hat. Dabei scheint es, war dieser Schritt für sie ein einfacher, weil sie einfach für ihr Hobby, das Stricken, schöne Wolle benötigte und ihr die Beschaffung zu mühsam war. Jetzt will sie in Ruhestand gehen, nachdem sie in diesen mehr als zehn Jahren einen Fachladen für Wolle geführt, ein Café dazu etabliert und eine Strickrunde für die „Strickmädels“ eingeführt hat.

Die Nachfolger stellen sich leider nicht an. Das ist doch schade. So ein Geschäft, das zudem auch ein Treffpunkt in der Gemeinde wurde, sollte doch bestehen bleiben.