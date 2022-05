Letzte Chance für Hartl Haus

Das Feuer brennt noch beim SC Hartl Haus. Das zeigt die Mannschaft seit mehreren Wochen, läuft unerbittlich gegen den drohenden Abstieg aus der Gebietsliga an. Langsam muss man aber den Tatsachen ins Auge blicken: Das Feuer wandert immer mehr zum Hut.

In der jetzigen Situation kann man der Mannschaft kaum einen Vorwurf machen – außer vielleicht fehlende Effizienz. Aber dass sich die Echsen Chancen herausspielen, ist ja positiv. Unterm Strich war die Auslosung schwer. Die Leutgeb- Elf holte trotzdem gute Punkte. Sie ist seit vier Wochen ungeschlagen! Auch ein Remis zu zehnt gegen Raabs ist ein gutes Ergebnis. Dennoch fehlen jetzt wieder drei Punkte auf Traismauer, muss sich Echsenbach am Wochenende an den letzten Strohhalm klammern.

Gegen Gmünd wird am Montag niemand einen Sieg erwarten, kann man überraschen. Am Freitag in Röschitz müssen aber drei Punkte her. Klappt es nicht, sind die Weichen Richtung 1. Klasse gestellt.