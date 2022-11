Man könnte weiter gehen

Die Meldungen nehmen zu: Immer mehr Gemeinden verkünden, heuer auf ausgefallene Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Die Idee ist nur eine logische Schrittfolge aus horrenden Energiepreisen und einem immer präsenter werdenden Spargedanken. Das Stromsparen bei der Weihnachtsbeleuchtung ist auch gut so, denn alles andere wäre in diesen Zeiten fast schon anmaßend. Seien wir ehrlich: Der Advent kann auch im Dunkeln besinnlich sein.

Warum aber hier aufhören? Viele Menschen würden sicher auch ein Wörtchen gegen die Notwendigkeit der Straßenbeleuchtungen sprechen. Das Wort Lichtverschmutzung kommt längst nicht nur mehr in den Großstädten auf. Dass eine gewisse Beleuchtung in der Nacht notwendig ist, steht außer Frage, aber wirklich in diesem Umfang und bis spät in die Nacht hinein? Es würde auch die Sterndlgucker freuen.