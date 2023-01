Mit Schwung ins Leben

Es wirkt für viele Menschen doch noch fremd, das Leben ohne Angst vor Ansteckung mit einer für einige tödlichen Krankheit und ohne Tragen einer Maske beim Einkauf oder bei Veranstaltungen. Ein sich bewegen, wie vor der Pandemie, ist uns großteils wieder möglich – und die Zwettler brauchen es auch. Waren bis vor wenigen Wochen kulturelle Veranstaltungen noch zögerlich besucht, lag das wohl nicht nur an den Teuerungen, sondern auch am zurückhaltenden Leben, an das wir uns während „Corona“ schnell gewöhnt hatten.

Es ist wichtig, dass wieder „Ordnung“ herrscht, Ereignisse stattfinden können, wann sie stattzufinden haben! Das zeigte der enorme Zustrom beim Neujahrskonzert der Tonkünstler in Echsenbach und die Begeisterung bei Besuchern und auch bei den Musikern.

So lässt es sich doch zuversichtlicher in dieses Jahr blicken.