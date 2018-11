Große Augen bekamen am Freitag wohl nur wenige, als der SC Zwettl die Trennung von Christian Karl bekannt gab. Ja, schlechte Partie war kaum eine dabei, der Trend war positiv. Aber unterm Strich stehen halt auch nur 13 Punkte aus zwölf Spielen. Und um den sportlichen Erfolg gehe es schließlich am Ende, sagte SCZ-Obmann Josef Zlabinger, als er am Sonntag den neuen Coach präsentierte. Dass dieser Helmut Anderst heißt, ist eine ebenso logische Entscheidung.

Ein junger Trainer, der überall Erfolg hatte, mit Amaliendorf gerade an der 1. Landesliga anklopfte, und aus dem Bezirk kommt. Die Aufgabe ist dennoch nicht leicht. Dass er das gemachte Bett verlässt, zeugt aber von seinem Willen, Zwettl zurück nach oben zu führen.

Was es dafür braucht? An Rädchen zu drehen, aber nicht alles auf den Kopf zu stellen, klingt richtig. Was man aber bedenken sollte: Der SCZ ist nicht für eine „Hire and Fire“-Politik bekannt. Trotzdem ist Anderst bereits der siebente Trainer in den vergangenen fünf Saisonen. Ein wesen- tlicher Faktor wird Kontinuität sein. Erfolgsbringend wird der Spagat sein, dabei trotzdem frischen Wind ins Team zu lassen.

Dafür, eine Mannschaft neu zu formen, ist Helmut Anderst ohne Zweifel der richtige Mann. Das hat er reichlich bewiesen. Lässt man ihm die Zeit und die Gestaltungsfreiheit, wird der SC Zwettl bald die Früchte ernten.