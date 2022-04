Mobilität fehlt

Mit großem persönlichen und finanziellen Einsatz helfen die Menschen aus dem Bezirk Zwettl, den Ankommenden aus der Ukraine ein neues, würdevolles Leben in Sicherheit zu ermöglichen. So wie Yana Heindl, die übersetzt und mit ihren Landsleuten zu den Registrierungsstellen fährt, oder wie Gemeinden wie Groß Gerungs, Ottenschlag, Zwettl und viele andere, die Wohnungen zur Verfügung stellen und rasch Sprachkurse etabliert haben. Und die Kinder sind in den Schulen willkommen, die Erwachsenen am Arbeitsmarkt sowieso.

Leise angesprochen wird zum Thema Arbeit der Ukrainer in der Region die mangelnde Mobilität, sprich der fehlende öffentliche Verkehr, mit dem wir uns seit langem arrangieren müssen. Jetzt wird dieses lang diskutierte Öffi-Thema noch viel sichtbarer, denn nicht mobil zu sein, ist ein Nachteil am freien Arbeitsmarkt. Deshalb benötigt es eine rasche Lösung. Für alle im Bezirk.