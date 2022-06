Modern, wo man hinsieht

Das Angebot, im Bezirk Zwettl seinen Urlaub zu verbringen, ist vielfältig, sodass man selbst an manchen Plätzen gerne hier verweilen möchte, obwohl man ja in der Region lebt. Im Stauseegebiet herrscht lebhafter Tourismus, nicht nur, um Wassersport oder Angeln zu betreiben, oder einfach nur, um unter Baumkronen zu entspannen und das Glitzern der weiten Wasserflächen zu bestaunen.

Das Gut Ottenstein der Windhag-Stipendienstiftung hat sich breit aufgestellt und investiert seit Jahren auch in den Tourismus – mit Erfolg. So konnte es auch während der Pandemie mit hoher Auslastung seine drei Seehäuser nahe der Ruine Dobra vermieten, und zwar vermehrt an Geschäftsreisende, die dort in Ruhe arbeiten konnten. Das gelang durch die Umsicht aller Befürworter dieser touristischen Projekte. Es wurde nämlich vor Jahren Glasfaser dorthin gelegt. Was für eine zukunftsweisende Entscheidung!