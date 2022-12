Mutige Vision

„Die Krise als Chance nutzen! Aus der Not eine Tugend machen.“ Diese Weisheiten haben in den letzten Wochen und Monaten an Bedeutung zugenommen. War Erdgas lange billiges Heizmaterial, wurde es binnen kürzester Zeit zum teuersten und belastet auch manche Gemeinden schwer, wie aktuell Schwarzenau. Der junge, innovative Gemeindebürger Florian Tretzmüller trat kurzerhand an die Gemeinde heran mit der Idee, ein Fernheizwerk zu errichten. Das Know-how dazu hat er sich im Studium der Forstwirtschaft erarbeitet, in vielen Stunden befragte er Bürger der Marktgemeinde über Interesse und Bedarf.

Jetzt geht es in die Planungsphase, und wenn alles gut geht, kann in Schwarzenau nächstes Jahr mit der Errichtung eines Biomasse-Heizwerkes und dem Bau eines Fernwärmenetzes begonnen werden. Hackschnitzel dafür sollen aus der Region kommen. Ein tolles Projekt, wegweisend für die Zukunft einer Gemeinde.