Nächstenliebe siegt

Mahatma Gandhi, Bertha von Suttner, Henry Dunant, Michail Gorbatschow, Ärzte ohne Grenzen, nicht zuletzt Mutter Teresa und viele andere haben sich seit Generationen international für den Frieden eingesetzt und einige dafür den Nobelpreis erhalten. Slogans wie „Give Peace a Chance“ und „Make Love Not War“ verbreiten sich rasant in den Sozialen Medien.

Die Stadt Zwettl zeigt sich solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung und beleuchtet das alte Rathaus in den Farben der ukrainischen Flagge. Niemand, so scheint es, will diesen Krieg. So viele Menschen aus dem Bezirk Zwettl helfen den Flüchtenden, die alles hinter sich lassen mussten, auch ihre Väter, Söhne und Ehemänner.

Die einen sammeln Güter des täglichen Lebens, die anderen transportieren, stellen Wohnungen oder auch nur Schlafplätze zur Verfügung. Jene, die das nicht können, spenden Geld, das bei Hilfsorganisationen sowieso immer gut angelegt ist.