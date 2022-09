Neues kommt

Wenn sich jemand verabschiedet, wie Bezirkshauptmann Michael Widermann, der nun nach zwei Jahrzehnten in Zwettl in Pension geht, dann beginnt auch Neues – für ihn und auch für uns. Positives wird erwartet, für alle. Ein bekannter Ansprechpartner geht, die Qualität der Arbeit wird auch mit einem neuen Bezirkshauptmann Markus Peham erfolgreich sein. Er schätzt den Bezirk Zwettl – eine perfekte Basis. Er wirft seinen Fokus auf Sicherheit, das beruhigt die Menschen in diesen Zeiten von „bad news“.

Veränderung ist auch, dass wieder vermehrt Ärzte – aktuell zwei Fachärzte – im Bezirk Einzug halten. Eine im Bezirk Horn bereits etablierte Gynäkologin wird in Zwettl eine Kassenpraxis eröffnen, nach über einem Jahr Suche richtet sich gerade ein Zahnarzt im Stadtamt in Allentsteig mit seiner neuen Praxis ein. Das sind wirklich gute Nachrichten, die uns freuen und zeigen: Zwettl ist ein richtig guter Boden!