Es bleibt spannend in Groß Gerungs: Während die Bezirkswahlbehörde einer Beschwerde von Bürgerliste Germs und FPÖ über die Wahl des Gemeindevorstandes nicht stattgab, wurden die Wahlen zum Prüfungsausschuss und zum Bauausschuss vom Landesverwaltungsgericht jetzt als rechtswidrig erklärt und müssen wiederholt werden.

Ein Entscheid mit Showeffekt: Große Veränderungen im Gemeinderat zeichnen sich nämlich nicht ab. Mittlerweile wurde die Gemeindeordnung geändert und präzisiert, die aktuelle Verteilung in den Gremien und im Ortsparlament scheint rechtlich gedeckt. Bürgerlisten-Gemeinderat Markus Kienast wird also weiter mit denselben Personen in denselben Funktionen streiten. Zuletzt forderte er bekanntlich Prüfungsausschussvorsitzenden Christian Grafeneder (ÖVP) zum Rücktritt auf.

Dass Kienast als einsamer Cowboy laufend gegen die Bürgermeisterpartei schießt, ist für den Zuseher spektakulär. Langsam geht aber die Munition aus.