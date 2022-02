Offen für Neues

Im gesamten Bezirk beschäftigen zahlreiche Bauvorhaben die Professionisten der Branche, und auch in der Stadt Zwettl tut sich einiges. Eigentümer, Unternehmer, Traditionsbetriebe und auch Start-ups gehen positiv in die Zukunft, freuen sich auf die vielen aufregenden Schritte, die nun getan werden, mit Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie.

Sie rechne mit anfänglicher Kritik für ihr visionäres Café-Projekt aus viel Glas mitten am Hauptplatz in Zwettl mit Blick auf den Hundertwasserbrunnen, sagte Jung-Gründerin Julia Weißenhofer in ihrem Gespräch mit der NÖN. Schade eigentlich, dass sie dies befürchten muss. Ein zusätzlicher innerstädtischer Treffpunkt fehlt laut Aussage des Bürgermeisters, die Kosten dafür übernimmt die Besitzerin.

Es kann ein gelungenes architektonisches Werk sein, ein Stilbruch zwar, aber dennoch cool, so wie grober Strick, den man zu Seide trägt.