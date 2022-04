Positiv für alle Seiten?

Wäre nicht der SCU Kottes gewesen, der am Freitag Grafenwörth zumindest vorübergehend aus dem Titelrennen genommen und sich am Samstag gegen Traismauer selbst der Abstiegssorgen wahrscheinlich entledigt hat, wären wohl der USV Groß Gerungs und der SC Gmünd in den Schlagzeilen der Gebietsliga gelandet.

Dass die Gerungser trotz namhafter Ausfälle dem Tabellenführer als Erster im Frühjahr Punkte abnehmen; dass sich die Grenzstädter wieder gegen Gerungs plagen und am Kreuzberg eine der schlechteren Leistungen der vergangenen Monate abliefern, damit war trotz aller Erfahrung nicht zu rechnen. Im besten Fall hat die Partie für beide positives bewirkt.

Für Gmünd in Form eines Schusses vor den Bug, rechtzeitig vor dem Heimspiel gegen den neuen ersten Verfolger Absdorf. Und für Gerungs in Form der Gewissheit, dass mit richtiger Einstellung, Kampfgeist und Aggressivität gegen jeden in der Liga etwas drin ist, man sich so wie Kottes bald aus dem Abstiegskampf verabschieden wird.