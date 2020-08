Man möchte ja meinen, es ist verhext. Zumindest müssen sich die Verantwortlichen beim SCZ so gefühlt haben. Da spielt man die beste Vorbereitung seit langer Zeit, implementiert ein neues System, das fast auf Anhieb läuft, den verletzten František Němec sogar etwas vergessen macht und an dem auch Regionalligisten zu kiefeln haben, kassiert in den Testspielen nur zwei Tore insgesamt. Und dann legt Corona alles lahm – sind die Zwettler der zweite Waldviertler Klub, der pausieren muss. Ausgerechnet auf der Zielgeraden der Vorbereitung.

Allzu verständlich, dass da mancher um die gute Form der Braustädter fürchtet. Ob die Angst wirklich gerechtfertigt ist, wird sich erst am Freitag gegen Rohrbach zeigen – die gute Verfassung der Mannschaft spricht aber dagegen.

Alle oben erwähnten Errungenschaften gelten ja trotzdem noch. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, könnte man sagen, die Braustädter haben vor dem Saisonstart noch eine Verschnaufpause erhalten, um die vielen Wehwehchen auszukurieren und nach der Vorbereitung noch einmal Kraft zu tanken. Diese Diktion wird eher der Wahrheit entsprechen.

Wohin es dann geht? Abwarten. Der Zwettler Fan hat in der Vergangenheit gelernt, dass seine Erwartungen trotz guter Voraussetzungen vom SCZ oftmals enttäuscht werden. Aber so gut wie heuer standen die Vorzeichen schon lange nicht. Auch wenn Waidhofen-Obmann Andreas Hanischs Versuch, Zwettl in die Nähe der Titelkandidaten zu stellen, etwas hochgegriffen wirkt: Die Braustädter stehen knapp davor, sich endgültig aus dem Liga-Sumpf zu ziehen.