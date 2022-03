Das muss Auftrieb geben

So mies die Vorzeichen in der Vorbereitung teils schon waren – die Waldviertler Landesligisten haben den Start in die Frühjahrssaison durchwegs gut hinter sich gebracht.

Da die Waidhofner, die ihre Spielweise vom Herbst gut konserviert haben, weiterhin mit starker Defensivarbeit bestechen, nach dem 0:0 gegen die SKN Juniors aber die Offensivarbeit wieder auf Schiene bringen wollen – und müssen. Dort die Zwettler, die trotz einer Menge Ausfälle ebenfalls gegen die Jungwölfe punkteten, zuletzt in Retz wegen zu vieler Ausfälle aber nicht spielen konnten und wohl auch noch in den nächsten Wochen diese Gratwanderung vollziehen müssen. Und dazwischen die Schremser, die trotz Ausfällen gegen Ortmann niederrangen, die Weichen gleich in Richtung wichtiger Aufholjagd stellten.

So unterschiedlich die Situationen sind, eint das Waldviertler Trio der sportlich positive Saisonstart. Das muss Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben.