Das hat man sich anders vorgestellt beim SC Zwettl. Dass man über den USC Rohrbach nicht einfach so drüberrollt, war klar, dass man letztlich aber so verlieren musste, schmerzte dann doch. Gerade die Offensive, die in der Vorbereitung so gut funktioniert hat, wurde beim Start zum Schwachpunkt. Hat man sich die Erwartungen beim SCZ am Ende doch einfach wieder einmal zu hoch gesteckt?

Nein. Die guten Leistungen in der Vorbereitung lassen sich nicht wegreden. Und auch wenn es überall Verbesserungspotenzial gibt, zeigte sich Zwettl in guter Form. Diese hat man nicht verloren. Klar, die Offensive tat sich im letzten Drittel schwer. Allerdings auch, weil Rohrbach- Coach Dalibor Kovacevic seiner Truppe eine strikte Defensivtaktik verpasste – die guten Zwettler Vorstellungen der Vorbereitung haben sich eben zurecht herumgesprochen. Ja, in der Defensive kassierte man ein billiges Gegentor. Allerdings ließ Zwettl sonst kaum eine Rohrbach-Chance zu. Und letztlich darf man auch die Kräfteverhältnisse nicht außer Acht lassen. Rohrbach wird vorne mitspielen, Zwettl will sich im Mittelfeld etablieren.

Der Zwettler Saisonstart war kein Reinfall, mit etwas mehr Abgebrühtheit wäre man mit Rohrbach in dieser Fasson wohl klargekommen. Wichtig ist jetzt, dass man die Euphorie, die nach der guten Vorbereitung in der Braustadt aufgekeimte, nicht gleich wieder verliert – weil wieder einmal nach großen Erwartungen der Saisonstart nicht nach Wunsch gelaufen ist. Die Zwettler müssen auch mental am Ball bleiben, nur dann können sie die guten Voraussetzungen auch nutzen.