Ganz nah dran

Die Union Volleyball Waldviertel bringt seit Jahren Woche für Woche Top-Klubs – national wie international – in die Zwettler Stadthalle. Die Eggenburger Handballerinnen in die Krahuletzstadt. Auf dem Ausdauersport-Sektor gilt das (noch) für den Waldviertler Eisenmann in Litschau. Und am Montag versammelte sich die heimische Tischtennis-Elite in der Horner Sporthalle, um ihre Besten zu küren (2015 schon einmal bei den Österreichischen Meisterschaften).

So unterschiedlich die Sportarten sind, eint diese Events Essenzielles. Sie bringen nicht nur echten Spitzensport, den Otto Normalverbraucher sonst nur vom Fernsehen kennt, praktisch direkt vor die Haustür – und damit direkt zu den Fans. Solche Events festigen auch das Sport-Image der gesamten Region. Angesichts des hohen Aufwands, der hinter der Organisation steckt, kann man sich bei den Veranstaltern nur bedanken. Und muss gleichzeitig fordern: Bitte mehr davon!