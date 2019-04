Angesichts der aufploppenden Abstiegsthematik – fixe Absteiger-Zahlen vor Saisonstart sollen endlich für Planungssicherheit bei Vereinen sorgen, die aber verpflichtende Durchlässigkeit der Hauptgruppen bietet aber auch enormes Konfliktpotenzial –, rückt der Titelkampf in der 1. Klasse Waldviertel gerade etwas in den Hintergrund. Dennoch ist dort seit Rückrundenstart verkehrte Welt.

Herbstmeister Pfaffenschlag kommt nicht vom Fleck. Neue Titelanwärter sind Kottes, der brave Arbeiter, der es mit konstant guten Leistungen an die Spitze geschafft hat, und Litschau, das mit einer guten Mischung aus Routine, Jugend und Legionären wieder an der Schwelle zum Oberhaus steht.

Abschreiben darf man auch Pfaffenschlag freilich nicht. Die Meyer-Elf brennt auf die Rückkehr in die Gebietsliga. Das gilt aber auch für die Mitbewerber. Kottes könnte erstmals in der Vereinsgeschichte das Unterhaus verlassen, den größten Vereinserfolg einfahren. Und Litschau – jahrzehntelang in Gebietsliga und darüber – könnte den fünfjährigen Aufenthalt in der 1. Klasse als eine Art „Fehler in der Geschichtsschreibung“ hinter sich lassen.

Schöne Geschichten wären alle drei – womöglich tut sich ja auch eine vierte auf (Weitra?). Ein heißes Frühjahr in der Waldviertler Premier League ist jedenfalls schon vorgezeichnet.