Nach zwei dürren Jahren wollen wir wieder eine ganze Fußballsaison sehen – ganz klar. Nach dem ersten Drittel deutet viel araufhin, dass zumindest die Herbstsaison weitgehend reibungslos über die Bühne gehen kann. Damit könnte die Saison gewertet werden. Allein das muss für Erleichterung sorgen. Und obendrein sind noch eine Menge emotionaler Entscheidungen zu erwarten.

In der 1. Landesliga Zwettl ganz oben, Schrems noch weit unten. In der 2. Landesliga mit wankenden Amaliendorfern und am Boden liegenden Schweiggersern. Dominante Gmünder, wieder strauchelnde Echsenbacher in der Gebietsliga. Die 1. Klasse ist mit vier Top-Teams aus vier Bezirken spannend wie lange nicht. Darunter ist Schwarzenau wieder ganz vorne. In der 2. Klasse Waldviertel Süd ist tatsächlich die Zwettler Übermacht gebrochen, mischen zwei Gmünder Klubs vorne mit – hinter Langschlag mit dem Gmünder Trainer Hermann Kreindl.

Jetzt schon sportliche Prognosen in irgendeine Richtung anzustellen, wäre unseriös. Eine spannende Saison zeichnet sich aber deutlich ab – eine, die obendrein wirklich zählen könnte. Da muss jedem Fan nach zwei Jahren ohne Endergebnis das Herz aufgehen.