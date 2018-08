Der Wolf ist das derzeit beherrschende Thema in der Region, wie man auch an den Zugriffs-Zahlen auf Wolfs-Berichte auf der NÖN-Homepage bzw. die starke Teilnahme an den Online-Umfragen sehen kann. Es ist ein Thema, das nach wie vor polarisiert, auch wenn es viele vermeiden, laut und deutlich eine klare Position für oder gegen den Wolf zu beziehen, zu groß ist die Gefahr, dass man von den anders Denkenden für seine Meinung kritisiert wird.

Fakt jedoch ist, dass die Angst vor dem Wolf umgeht und dass diese immer größer wird, speziell in jenen Gebieten, in denen das Tier in letzter Zeit extrem wütete, und bei jenen, die sich häufiger im Wald aufhalten. Und wenn es schon nicht Angst ist, die man hat, so sind viele doch wesentlich vorsichtiger geworden.

Eines ist klar: Reden alleine wird nicht mehr ausreichen, statt Absichtserklärungen müssen handfeste Maßnahmen her, um dem Wolfs-Problem Herr zu werden. Ein Problem, das in Zukunft immer massiver werden wird, wenn man nur zuschaut und wartet, dass es sich vielleicht von alleine löst.