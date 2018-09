Seit Mai dieses Jahres ist nun die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die viele Unternehmer und Veranstalter vor große Herausforderungen stellte. Auch wir sind immer wieder damit konfrontiert, und nach wie vor ist eine gewisse Unsicherheit spürbar, ob es sich nun um Firmen, aber auch um Gemeinden oder Schulen handelt, die noch immer nicht wissen, wie sie mit sensiblen Daten umgehen sollen.

Es ist schon gut, dass die Privatsphäre durch diese Datenschutzgrundverordnung geschützt werden soll. Dazu steht allerdings in krassem Gegensatz, dass in den sozialen Medien oft noch viel, viel Privateres gepostet wird – sichtbar für die ganze Welt. Fotos vom Urlaubsort, den Kindern und den Haustieren, vom Blick ins Wohnzimmer bis zum Abendessen – alles ist auf den diversen Plattformen zu finden. Und das in alle Ewigkeit.

Bevor man das Datenschutzgesetz also zu eng oder gar falsch interpretierte, sollte man vielleicht einmal einen Blick auf die Facebook-Seite der Tochter, des Sohnes oder sogar die eigene werfen.